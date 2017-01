25 luglio 2014 Charisma Carpenter, l'attrice di "Buffy" tutta nuda per il compleanno Per i suoi 44 anni la cacciatrice della tv ha pubblicato uno scatto senza veli Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:31 - Per il suo compleanno Charisma Carpenter ha deciso di fare un regalo ai fan, condividendo su Twitter una foto in cui appare completamente nuda. A 44 anni l'attrice, famosa per il ruolo di Cordelia Chase nella serie tv "Buffy - L'ammazzavampiri", ha posato come mamma l'ha fatta, pubblicando poi lo scatto sul Web. Charisma sembra aver fatto un patto con il diavolo e sfoggia curve perfette, in barba al tempo che passa.

In poco tempo l'immagine ha fatto il giro del mondo, facendo impazzire il Web con migliaia di retweet e condivisioni. La Carpenter sembra però aver già rimosso lo scatto osé, visto che non compare più sul suo profilo Twitter ufficiale.



Charisma è conosciuta principalmente per il ruolo di Cordelia Chase in "Buffy - L'ammazzavampiri", in cui interpretava un'adolescente snob. Negli ultimi anni l'attrice si è rivista sul piccolo schermo nelle serie tv "The Lying Game" e " Blue Bloods".