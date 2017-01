Channing Tatum: "Sono grasso e felice"

10:50 - Ha iniziato come spogliarellista e proprio uno dei suoi film più famosi "Magic Mike" ha mostrato Channing Tatum nel pieno della sua forma. L'attore è stato ospite al "The Ellen DeGeneres Show" e sorridente e rilassato ha confessato: "Sono molto grasso e felice in questo momento. Ho lavorato per due anni consecutivi. Era veramente necessario fermarmi per dedicare del tempo a mia moglie Jenna e alla famiglia".