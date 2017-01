Centovetrine tra intrighi e new entry

11:29 - "Centovetrine", la fortunata soap di Canale 5, riparte il 15 settembre con gli episodi della 15esima stagione. E come anticipa "Tv Sorrisi e Canzoni", non mancheranno sorprese, new entry, e graditi ritorni. A cominciare dalla famiglia Rocca, con Danilo Brugia (Stefano della Rocca) e Alessandro Mario (Marco) che non si vedevano da anni. Senza contare l'arrivo di Bruno Cabrerizio, che sarà Velasco.

Al Centro commerciale più famoso d'Italia, infatti, sono attesi tanti volti mai visti. Ci saranno Enrico Lo Verso, Gaia De Laurentiis e Gabriele Grieco. Ma anche Cabrerizio, il modello di "Ballando con le stelle", ad esempio vestirà i panni di un brasiliano che a novembre agli ordini di Carol (Marianna De Micheli) si metterà tra Fiamma e Jacopo. Brugia non lo vedevamo dal 2008: il grande amore di Carol si era trasferito a New York dopo la fine della storia d'amore.



Mario invece era "sparito" nel 2006, come suo fratello Stefano tornerà a lavorare nella holding di famiglia. Entrambi riappariranno in primavera. Carol torna più agguerrita e cattiva che mai, con diabolici piani ai danni di Ettore Ferri e Sebastiano Castelli. I neo-sposi Cecilia e Damiano saranno invece alle prese con l'adozione del piccolo Milo. Un vicenda legata ad Alba poi sconvolgerà la vita di Sebastian e dei figli Viola e Jacopo. Insomma, colpi di scena e lotte di potere non mancheranno.