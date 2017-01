17:18 - "Centovetrine" spegne 13 candeline. La soap di Canale 5 tutta italiana, in onda dall'8 gennaio 2001, dopo più di tremila puntate affascina ancora milioni di telespettatori. Sono le grandi passioni, le storie d'amore e gli avvincenti intrighi delle famiglie che si sono succedute ed alternate alla guida del gruppo finanziario titolare del centro commerciale più famoso d'Italia.

All’inizio del nuovo anno ritornerà un agguerritissimo Ettore Ferri (Roberto Alpi) con la figlia Diana (Daniela Fazzolari), chiamato in soccorso da Jacopo Castelli (Alex Belli) per sistemare le sorti della holding minata dal tentativo di conquista di Carol (Marianna De Micheli) e Leo Brera (Luciano Roman). Anche Matilda Herrera interpretata da Giusi Cataldo tornerà nella soap per stare vicina ai figli e sostenerli in un momento molto difficile.



Era l'8 gennaio del 2001 quando una timida Elena Novelli (Serena Bonanno) arrivava alla stazione di Torino per aprire un negozio a Centovetrine, incontrerà Ettore Ferri (Roberto Alpi) e si innamorerà di Giuliano Corsini interpretato dal giovane Roberto Farnesi, ha inizio così la grande avventura di Centovetrine che in questi anni ha raccontato intrighi e passioni, vendette e amori affrontando, attraverso le sue vicende, anche tematiche sociali importanti come l’affidamento di minori,la tutela dell’ambiente, il volontariato.



Il casting, in questi anni, per la ricerca di attori protagonisti e guest ha fatto più di 15.000 provini, tantissimi dei personaggi che hanno fatto parte del cast fisso sono poi approdati alla fiction come Roberto Farnesi, Anna Safroncick, Danilo Brugia, Serena Iansiti, Luca Capuano, Flavio Montrucchio, Luca Ward.. In questi anni sono state girate circa 60.000 scene, 35 minuti al giorno, un record mondiale per il genere. Centovetrine un prodotto di alta qualità che ogni giorno trasmette passione.