Centovetrine, Galatea Ranzi da "La Grande Bellezza" alla soap di Canale 5

11:32 - Un ingresso da Oscar per "Centovetrine" su Canale 5 che da poco ha festeggiato i 13 anni di messa in onda. Galatea Ranzi dal 3 marzo animerà le intricate vicende del Centro Commerciale torinese. L'attrice, una delle interpreti del film "La grande bellezza" vincitore dell'Oscar come Migliore Film Straniero, sarà Emma Saint Germain una donna fiera e passionale che dopo l’incontro con Ettore Ferri metterà in discussione le sue scelte di vita.

Nel film “La Grande Bellezza” Galatea Ranzi interpreta Stefania, intellettuale radical chic amica di Jep (Toni Servillo).