Cate Blanchett condivide l'Oscar con il pubblico dell'Ellen Show

15:53 - Grazie a Cate Blanchett anche il pubblico dell'Ellen Show ha potuto provare per qualche secondo l'emozione di stringere l'Oscar tra le mani. L'attrice australiana si è infatti presentata nel salotto televisivo con la preziosa statuetta, facendola poi passare tra le file di spettatori che assistevano alla puntata in studio. Si tratta del secondo riconoscimento per la Blanchett, che ha festeggiato l'evento regalandosi un tatuaggio.

Con la sua interpretazione di donna in crisi di nervi nel film "Blue Jasmine", l'attrice si è guadagnata quest'anno l'Oscar come miglior attrice protagonista. Per la Balnchett si tratta del secondo riconoscimento dell'Academy, dopo quello ricevuto nel 2005 nella categoria miglior attrice non protagonista per "The Aviator".



Invece di festeggiare la vittoria con un party o uno champagne d'annata, l'attrice 44enne si è concessa un regalo rock. A quanto riporta il "Telegraph" Cate si è infatti recata al Shamrock Social Club, uno dei tatuatori più famosi di Hollywood, in compagnia dell'amica e collega Amy Adams. L'attrice è uscita dallo studio con un nastro scuro avvolto intorno al polso, ma per ora non è stato svelato in cosa consista il tatuaggio. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe trattarsi di una dedica per lo scomparso Philip Seymour Hoffman, grande amico sia della Blanchett che della Adams.