Carosello Napoletano a Supercinema

16:28 - Giovedì 23 gennaio in seconda serata, nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema". In questa puntata, Carosello napoletano, il primo musical italiano con le più famose canzoni partenopee interpretate da Peppino di Capri e Renato Carosone, compie 60 anni. Un'occasione per rivedere anche altre pellicole di successo come “Maruzzella” e “Totò Peppino e le fanatiche”.

E ancora, le storie di Ercole, Ursus, Sansone e Maciste, protagonisti di un genere cinematografico, quello mitologico, che sta tornando sugli schermi ma con le nuove tecnologie computerizzate e in 3D. E oltre a “Ercole al centro della terra”, diretto nei primi anni ’60 da Mario Bava, “Supercinema” propone le prime immagini del nuovo kolossal “Hercules”, in arrivo da Hollywood con sorprendenti effetti speciali. Rivedremo anche alcuni spezzoni di film del grande Totò: “Totò contro Maciste” e “Totò e Cleopatra”