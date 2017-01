Carmen Di Pietro: "Ho salvato mia figlia"

09:48 - Tanta paura per Carmen Di Pietro e sua figlia Carmelina. La soubrette ha raccontato a Barbara d'Urso, durante "Pomeriggio Cinque", come ha salvato la bambina quando l'ha vista sporgersi dalla finestra. D'istinto Carmen ha preso la figlia per la pancia per tirarla giù ma nel frattempo si è fatta male al collo. Per questo ora porta un collare.

"Mia figlia è una bimba miracolata due volte - ha spiegato Carmen - Già quando è nata era prematura di un mese e mezzo prima. E' stata diverso tempo in incubatrice e mi sono appellata a Padre Pio. Mi sono anche recata a San Giovanni Rotondo". Tutto è bene quel che finisce bene.