Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, che mammi perfetti!

10:50 - Entrambi "toscanacci", amici da sempre, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni si godono le vacanze insieme ai vigli a Castiglioncello, Livorno. Il regista non si separa mai dalla piccola Martina (mentre la madre Laura Torrisi è Biarritz a fare surf), e il presentatore tv, che quest'anno condurrà il Festival di Sanremo, riempie di baci e porta con se Matteo di 5 mesi anche a fare la spesa. Due mammi davvero perfetti.

D'altronde, per stare vicino a Matteo e alla moglie Francesca Vaccaro, Carlo Conti si è preso persino una pausa dalla tv: "I figli ti cambiano", ha confessato recentemente. Mentre Pieraccioni sembra piuttosto un papà-single. Con la sua compagna, l'ex gieffina Torrisi, è in crisi (mai smentita né confermata) da tempo. E anche in vacanza preferisce andarci da solo. Anzi, con l'amico fraterno.