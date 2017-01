Canale 5 la rete più seguita nelle 24 ore

13:21 - Maggio da record per Canale 5. I dati Auditel hanno certificato che è la rete televisiva italiana più seguita in assoluto nelle 24 ore con una media del 16,4% di share. Risultati ancora più netti sulla fascia di pubblico 15-64 anni, quella più richiesta dagli investitori pubblicitari: con il 17,3% di share nelle 24 ore e il 18,4% in prime time distacca di oltre cinque punti la rete ammiraglia del servizio pubblico.

Un successo ottenuto anche grazie alla recente sequenza di prime serate molto pregiate, tutte ben oltre il 20% di share: sabato 24 maggio la finale di Champions League con il 25.1%; domenica 25 la semifinale di Amici con il 22.6%; lunedì 26 la chiusura di stagione del Grande Fratello con il 24.2%; infine martedì 27 maggio con il 24.6% della finale di Amici.



Ma nel maggio 2014 tutte le reti Mediaset hanno registrato ascolti in assoluta controtendenza rispetto alla concorrenza. Una crescita in prima serata di 2,6 punti di share sul totale individui rispetto al 2013.



Dall’1 al 30 maggio Mediaset in prime time ha ottenuto il 35,3% di share rispetto al 32,7% dell’anno precedente (a fronte di un calo di oltre 4 punti segnato dalle reti del servizio pubblico). Sul pubblico attivo, Mediaset riconferma il suo primato assoluto con il 38% di share contro il 33,6% della Rai.