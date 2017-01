Canale 5, autunno di grandi fiction

09:40 - Dal ritorno delle nuove stagioni di "Squadra Antimafia", "I Cesaroni", "L'onore e il rispetto" e "Le tre rose di Eva" alla proposta di titoli inediti come "Il Bosco", "Angeli", "Romeo e Giulietta" e "Solo per Amore". La fiction targata Mediaset ha i punti di forza su Canale 5 che per questo autunno annuncia tanti novità con grandi attori come Alessandra Mastronardi, Raoul Bova, Vanessa Incontrada e Kaspar Kapparoni.

"Squadra Antimafia 6": tornano Marco Bocci, Giulia Michelini e Ana Caterina Morariu. Si parte dal finale aperto della scorsa stagione. Sesta serie anche per "I Cesaroni", ma senza Elena Sofia Ricci e Max Tortora. Matteo Branciamore ci sarà solo per una puntata, ma non mancheranno new entry, e grandi novità, a portar scompiglio.



"Il Bosco", una lunga serie che tende chiaramente al genere crime. Nel cast Claudio Gioè e Giulia Michelini. "Romeo e Giulietta", miniserie con Alessandra Mastronardi e Martino Rivas. "Angeli", con Raoul Bova e Vanessa Incontrada. Tematiche sentimentali anche per la serie "Solo per amore": con Antonia Liskova e Kaspar Kapparoni e dulcis in fundo "L'onore e il rispetto 4". Tonio Fortebracci, all'inizio sarà arrestato dal suo nemico, il commissario Rolli (Francesco Testi). Oltre a Gabriel Garko ci saranno anche dei nuovi personaggi, interpretati da Stefano Dionisi e Barbara De Rossi. E "Le tre rose di Eva".