C'è Posta per Te vince ancora

12:40 - Settima vittoria consecutiva per Maria De Filippi con "C'è Posta per Te", che ha ottenuto sabato primo marzo il 22.28% di share e 5.700.000 telespettatori. Ospiti della settima puntata sono stati Miguel Bosé e Alessandra Amoroso. Quest'ultima ha cantato anche il singolo "Non devi perdermi", scritto da Biagio Antonacci e contenuto nell'album "Amore Puro".

Il people show dei sentimenti consente a Canale 5 di primeggiare in prima e seconda serata: in prime time con il 18.43% pari a 4.923.000 telespettatori e in seconda serata con il 22.46% di share pari a 3.122.000 telespettatori.