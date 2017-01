9 luglio 2014 Bruno Arena riappare in un video per fare gli auguri a Max Cavallari Il comico dei Fichi d'India migliora di giorno in giorno dopo l'aneurisma cerebrale che lo ha colpito nel gennaio 2013 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:19 - Bruno Arena riappare in un video, il primo dopo tante foto, su Facebook per fare gli auguri di compleanno al collega e amico fraterno Max Cavallari dei Fichi d'India che l'8 luglio ha compiuto 51 anni. Non parla ma muove le mani al ritmo di "Tanti auguri Max..." cantata dalla moglie. E il comico, commosso, lo ringrazia subito con un post: "Che bella sorpresa gemello ti voglio bene...".

Insomma, dopo l'aneurisma cerebrale che lo ha colpito nel gennaio 2013, il comico sta decisamente meglio. Ha lasciato l'ospedale e passo dopo passo sta tornando alla vita normale. Dopo le foto, in compagnia di amici e parenti, ecco finalmente il primo video. Adesso i fan sperano di tornare a sentire la sua voce. Ma è solo questione di tempo...