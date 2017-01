Bruno Arena, il comico dei Fichi d'India torna a casa dopo l'aneurisma

19:50 - E' tornato finalmente a casa Bruno Arena, il comico dei Fichi d'India colpito da un aneurisma cerebrale nel gennaio 2013. Ad aspettarlo la moglie Rosy Marrone, che su "Chi" racconta i suoi progressi: "Mio marito è un eroe, sono convinta che ci stupirà. Adesso è tornato a casa dopo oltre un anno ma ha fatto passi da gigante. Gli mancava molto il lavoro. Quando vengono a trovarlo i colleghi si anima. Con Massimo Boldi ha pure cantato".

"Torneremo tre volte alla settimana a Villa Beretta, il centro di riabilitazione dove Bruno è rimasto finora, per la fisioterapia. Ma per il resto Bruno rimarrà nella sua casa - dice la moglie - Io gli dico tutto e lui mi risponde con le espressioni del volto, facendo sì o no con la testa o cenni con la mano".



Ci vorrà ancora del tempo per tornare quello di prima, ma Bruno è già tornato a far ridere: "Riesce anche a scrivere, ma quello che esce dalla sua penna non è quello che vuole lui. Il suo problema con il linguaggio è in uscita, non in entrata. Però gli è tornata la verve comica, tanto che in clinica gli altri pazienti sono stati il suo pubblico. Li faceva ridere anche senza parlare".