4 agosto 2014 Bruno Arena, dopo 25 anni il comico dei Fichi d'India ha risposato la sua Rosy La coppia ha festeggiato le nozze d'argento con un altro sì Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:14 - Dopo 25 anni di amore Bruno Arena ha risposato la sua Rosy, l'angelo biondo che gli è stato sempre accanto dopo l'emorragia cerebrale. Il comico dei Fichi d'India è stato colpito da un ictus nel gennaio 2013, ma non appena è tornato a casa ha deciso di rinnovare i voti nuziali. "Per l'occasione ho anche indossato l'abito da sposa - ha raccontato la moglie a Dipiù - E' stato come rivivere quel giorno lontano, con la stessa felicità".

"In realtà le nozze d'argento sono state l'anno scorso, ma non abbiamo potuto festeggiare perché Bruno era in ospedale - ha spiegato la moglie - Per i nostri 25 anni di matrimonio stavo per organizzare una grande festa, ma poi è successo quello che è successo e ho dovuto rimandare. Rimandare, però, non cancellare".



Non appena il comico è stato meglio, infatti, la coppia ha confermato il sì: "I voti li avevamo rinnovati nella chiesetta della Clinica Villa Barletta, con i degenti, mentre lui era ancora in ospedale. La festa l'abbiamo invece fatta quando Bruno è stato dimesso ed è tornato a casa. Per l'occasione ho indossato, senza che lo potesse immaginare, il mio abito da sposa. E' stato come rivivere quel giorno lontano, con la stessa felicità"

La malattia ha messo alla prova il loro matrimonio ma Rosy ammette che "adesso sono più serena. Tutte le sere, prima di dormire, mi guarda mi sorride e dice 'Buonanotte amore'. Ce lo siamo sempre detti che se dovesse cambiare tutto nella nostra vita, noi andremo avanti con il nostro meraviglioso amore. Questa è l'unica certezza che ho: il amore per Bruno e il suo amore per me".