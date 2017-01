Bradley Cooper: "Mi sono presentato senza mutande alla Casa Bianca"

14:49 - Sotto lo smoking... niente. Bradley Cooper si è infatti presentato alla Casa Bianca senza biancheria intima. Ospite dell'Ellen show l'attore ha raccontato il suo incontro "in libertà" con il Presidente Barack Obama, in occasione di una cena di stato: "Ho messo su 7 chili in quattro settimane per prepararmi ad un film e non mi sta più niente. Sono dovuto andare senza mutande, non c'era posto neanche per quelle".

"Ho iniziato a vestirmi una decina di minuti prima di uscire e i pantaloni non mi entravano più. Non c'era spazio nemmeno per le mutande - ha raccontato divertito l'attore - A quel punto ho iniziato a ridere, perché era una situazione davvero ridicola. Insomma, stavo per incontrare il presidente".



Durante la cena Cooper è riuscito a non strapparsi i pantaloni, ricorrendo a piccoli accorgimenti pratici: "Per tutta la sera non mi sono potuto alzare in maniera normale per salutare gli altri ospiti. E poi c'erano tutte quelle scale, è stato un incubo ma sono riuscito a cavarmela".