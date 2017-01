BlogNotes e il reportage si "anima"

15:33 - Da mercoledì 15 gennaio alle 21.30 al via "BlogNotes", il programma di Tgcom24 in collaborazione con Mediafriends a cura di Mimmo Lombezzi e Lorena Bari, in onda sul canale 51 e in streaming su www.tgcom24.it. E' un programma di reportage che, in ogni puntata (della durata approssimativa di 1 ora) mette a confronto storie e situazioni filmate all’estero con altre contigue e connesse, girate in Italia.

Lo stile del racconto, molto lontano dalla neutralità dell’inchiesta o del servizio giornalistico, evoca l’andamento di un diario. Un diario immaginario come quello che potrebbe scrivere chi rivisitasse, al ritorno da un viaggio, degli appunti presi con un tablet e quindi aperti - dalla Rete - a una Rete di libere associazioni. In questa prospettiva, la grafica cita il linguaggio del graphic journalism e del fumetto, sporcando le immagini, con disegni e foto rilette dalla matita.



Al centro della prima puntata, le “Gang Metropolitane”. Le bande di quartiere sembrano dare un’identità a chi si sente emarginato e,apparentemente offrono la possibilità di farsi valere, anche se nel modo peggiore: esercitando e subendo la paura e la violenza.