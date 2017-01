9 settembre 2014 Big Brother Norway Sweden, gli "inquilini" scandinavi sono sempre più disinibiti E' partita la terza edizione congiunta tra Norvegia e Svezia del Grande Fratello. E come in passato i nudi (anche integrali) si sprecano... Tweet google 0 Invia ad un amico

12:43 - Ha preso il via il 31 agosto la terza stagione del grande fratello realizzata in maniera congiunta da Norvegia e Svezia. E come nel caso delle precedenti annate, "Big Brother Norway Sweden" si fa notare per l'atteggiamento disinibito dei suoi concorrenti. Se le docce sono in ogni Paese un momento di maliziosa attrazione per il pubblico, in questo caso rendono ancora di più, con topless e nudi integrali sfoggiati con naturalezza.

Per la Svezia si tratta della nona edizione del Grande Fratello, mentre per la Norvegia della settima. Di queste tre sono state realizzate in joint venture, un'unione di forze che in questo caso diventa unione di bellezze e spigliatezza di costumi.



D'altro canto negli anni 70, nell'immaginario italiano, la Svezia era la terra promessa del sesso, la patria dell'amore libero e delle bellezze disinibite. E se nel frattempo i costumi si sono decisamente allentati anche nel resto d'Europa, rimane il fatto che l'edizione scandinava del Big Brother rimane una delle più "aperte". Scene inimmaginabili qui da noi là vengono vissute come normali e naturali e non bollate come appartenenti a una trasmissione porno.