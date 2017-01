28 giugno 2014 Biagio Antonacci scalda il "Coca-Cola Summer Festival" Il cantautore è l'ospite speciale della kermesse musicale di Canale 5 in onda in prima serata su Canale 5 il 7, 14, 21 e 28 luglio Tweet google 0 Invia ad un amico

09:12 - L'ospite speciale della terza sera di registrazione in Piazza del Popolo di Roma del "Coca-Cola Summer Festival" è stato Biagio Antonacci. Con lui sul palco anche altri Big da Roby Facchinetti a Giusy Ferreri passando per Gianluca Grignani e il duetto di Moreno con Fiorella Mannoia. Ospiti internazionali: Imany, Saule, Charlie Winston e Mr Probz. Appuntamento con la kermesse in onda in prima serata su Canale 5 il 7, 14, 21 e 28 luglio.

Gli altri Big sono: Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Bianca Atzei, Club Dogo, Gigi D’Alessio, Dolcenera, Emis Killa, Gabry Ponte, Francesco Renga e Francesco Sarcina. Emma Marrone non ha potuto esserci a causa di una influenza, lo staff lo ha comunicato sul profilo Facebook ufficiale della cantante.



Il "Coca-Cola Summer Festival" ospita, anche quest’anno, una gara di giovani artisti che hanno così la possibilità di esibirsi davanti al grande pubblico. In tutto i sei Giovani sono: Ginta Biku, Timoty Cavicchini, Santa Margaret, Raige, Marco Sbarbati e Violetta. I Big, ospiti della manifestazione e una giuria Web esprimeranno un voto sui brani dei 6 Giovani. Durante ognuna delle quattro puntate verrà decretato un vincitore di tappa, e alla quarta puntata verrà annunciato il vincitore finale del "Coca-Cola Summer Festival".



Al "Coca-Cola Summer Festival" Rtl 102.5 assegnerà lo speciale Premio Rtl 102.5 - Canzone dell'estate 2014. Su www.rtl.it è già possibile indicare la canzone preferita tra tutte quelle che gli artisti proporranno sul palco di Piazza del Popolo. La kermesse va in onda in contemporanea su Rtl 102.5.