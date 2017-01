Beth Behrs, seno in libertà per la stellina tv

11:56 - Solo due bretelle a coprire il seno nudo per Beth Behrs, la biondina protagonista delle sit-com "2 Broke Girls". L'attrice americana è volata a Parigi per confezionare un servizio fotografico sexy e glamour. Immortalata dal fotografo Patrick Demarchelier per il magazine "Watch", Beth si è mostrata in tutta la sua bellezza giocando su un vedo-non vedo chic e raffinato, che stuzzica le fantasie proibite dei suoi fan.

L'attrice è protagonista della fortunata sit-com "2 Broke Girls", a fianco della collega mora Kat Dennings. Nella serie tv le due attrici interpretano le proprietarie di una tavola calda e la loro complicità va anche oltre il set. "Lavorare con Beth è un sogno - ammette la Dennings - E' una delle ragazze più gentili e divertenti che conosco. Siamo come sorelle. Sono sicura che riusciamo a trasmettere anche in tv l'affinità che abbiamo nella vita reale".