Benjamin McKenzie McKenzie ferito sul set di "Gotham"

09:13 - Benjamin McKenzie, protagonista di "Gotham" la serie prequel delle avventure di Batman - al via il 12 ottobre su Italia Uno con le prime due puntate per poi passare su Premium Action il 20 dello stesso mese - si è ferito sulla fronte nel corso delle riprese durante le quali, lo stesso attore, ha rifiutato la controfigura.

Le immagini della ferita e del ricovero le ha postate lo stesso attore su Instagram. McKenzie ha commentato come didascalia alle foto: “Una sequenza di combattimento andata male! Un cavolo di muro troppo vero, Batman!”. Il caso vuole che l’incidente sia avvenuto il giorno del compleanno dell’interprete messosi in evidenza anche nella serie "Southland”.



McKenzie nella serie interpreta il detective James Gordon, figura di secondo piano dei fumetti di Batman recentemente tornata in auge con la saga cinematografica di Christopher Nolan (nei film il poliziotto è interpretato da Gary Oldman).



“Gotham” racconta le gesta antecedenti la nascita dell’Uomo Pipistrello nella metropoli del titolo. Oltre a Batman, tutti i personaggi del celebre fumetto sono raccontati in nuce: da Catwoman a Joker, da Pinguino a Poison Ivy, fino al fedele maggiordomo Alfred. Firma Bruno Heller, ideatore di “The Mentalist”.



Per la prima volta nel piccolo schermo una serie tv sarà trasmessa in cross-casting: le prime due puntate su Italia 1 (in prima serata) con tanto di count-down contrassegnato dai film di Nolan (“Batman Begins”, “Il Cavaliere Oscuro”, “Il Cavaliere Oscuro-Il Ritorno”), poi con un battito d’ali su Premium Action.