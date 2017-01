Belen Rodriguez, Tapiro d'oro per l'abito da sposa non pagato

18:19 - A "Striscia la Notizia" Belen Rodriguez ha ricevuto un Tapiro d’oro con abito da sposa perché sembra che debba ancora saldare il conto di 100mila euro del vestito usato al suo matrimonio. La showgirl argentina è stata intercettata da Valerio Staffelli a Milano insieme al marito Stefano De Martino.

"Non so bene cosa sia successo - ha detto Belen sempre più radiosa grazie alla primavera - Probabilmente una discussione tra lo stilista che mi ha regalato l’abito e la sarta, che gli ha fatto una fattura di 60.000 euro. Si vede che non si sono messi d’accordo per bene".