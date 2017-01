Belen Rodriguez: "Reality a luci rosa con Stefano De Martino"

16:10 - Orfana di "Italia's Got Talent" che non andrà più in onda sulle reti Mediaset, Belen Rodriguez pensa già al futuro. Durante un'intervista a Daria Bignardi la showgirl argentina ha rivelato di aver ricevuto una bella proposta da Davide Parenti, ideatore de "Le Iene": un reality a luci rosa. Poi il colpo di scena: "Risposerò Stefano, stavolta vorrei una cerimonia più intima".

Insomma c'è ancora la televisione nel futuro di Belen, non resta che vedere se la coppia più spiata (e invidiata) d'Italia accetterà di far parte di un reality speciale concentrato su di loro.



L'intervista a Le Invasioni Barbariche si è spostata poi su altri temi. Come, ad esempio, la seduzione: "Non sono brava a sedurre. - confessa la showgirl - Quando mi piace una persona, m'imbarazzo, vado in tilt, rido come una scema. Mi piacerebbe risposarmi con Stefano: fare una cosa più intima".