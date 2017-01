Belen Rodriguez e l'aggiustatina sexy al seno sul palco di "Colorado"

16:13 - Belen Rodriguez è tornata sul "luogo del delitto". La showgirl argentina si è ripresentata a "Colorado" per una puntata speciale. Un gradito ritorno dopo che la trasmissione l'ha vista alla conduzione per due anni nel 2011 e nel 2012. Durante la registrazione si è sistemata un po' il seno per apparire più bella che mai e sempre perfetta. Appuntamento su Italia 1 in prima serata venerdì 28 marzo.

Quest'anno alla conduzione Chiara Francini, che aveva già presentato con Belen nel 2011, e Diego Abatantuono. In questa edizione si susseguiranno artisti ormai e storici del programma come Andrea Pucci, Angelo Pintus, Rita Pelusio, Raffaele D’Ambrosio, Gianluca Impastato, Marco Bazzoni, Pino e gli Anticorpi, Alessandro Bianchi, Alberto Farina, Gianluca Fubelli, Barbara Foria, i Panpers e i Gem Boy. Grande il successo di pubblico per le new entry, scelte dalla squadra di autori capitanata da Dario Viola, come Peppe Iodice, Marco Passiglia e gli Scemifreddi.