Belen Rodriguez e i segreti di bellezza in "Come Mi Vorrei"

16:27 - Cambiare tutto e migliorarsi: dalla pettinatura al modo di fare. Ci sono momenti in cui vorremmo ricominciare da capo. "Come mi vorrei" è un un nuovo programma di make over, non solo estetico, in onda su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 17.15. Belen Rodriguez dà consigli alla protagonista di ciascuna puntata su come piacersi di più.

Ma anche su come superare i propri complessi e le proprie incertezze e su come risolvere problemi relazionali con fidanzati, parenti o colleghi di lavoro. Belen valorizzerà ogni loro punto di forza, insegnando loro a tirar fuori la loro bellezza nascosta e cercherà di aiutarle ad aprirsi di più nei confronti degli altri.