Belen Rodriguez accoglie il life coach a "Come mi vorrei"

11:41 - Il life coach Andrea Favaretto entra a far parte del team di "Come mi vorrei", il programma di make over condotto da Belen Rodriguez, che dà consigli alla protagonista di ciascuna puntata su come piacersi di più e su come superare le proprie incertezze. Appuntamento da lunedì 12 maggio alle 17.40 su Italia 1.

Il life coach cercherà di aiutare le protagoniste ad essere "come si vorrebbero" anche dal punto di vista motivazionale ed emotivo, accrescendo la loro fiducia in se stesse e facendogli prendere consapevolezza di alcuni aspetti del loro carattere che potranno essergli utili per affrontare al meglio il loro futuro.



La showgirl argentina cerca di valorizzare il punto di forza delle ragazze, insegnando loro a tirar fuori la loro bellezza nascosta e provando ad aiutarle ad aprirsi di più nei confronti degli altri.



Al suo fianco, un team di esperti, composto da Giuseppe Di Cecca (stylist), Cristina Isac (make up artist) e Lorenzo Cherubini (hair stylist), che da lunedì si arricchisce della presenza di Andrea Favaretto.