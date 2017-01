Belen, la nuova regina di Italia 1

16:09 - Il direttore di Italia 1 Luca Tiraboschi ha illustrato i palinsesti primaverili e le nuove strategie della tv giovane Mediaset: "Vogliamo ribadire pure con forza che la televisione siamo noi". Torneranno Piero Chiambretti con un nuovo programma e anche Diego Abatantuono con "Colorado Cafè" mentre Belen Rodriguez diventerà l'esperta di bellezza e di estetica dando consigli a chi ne ha bisogno.

Saranno 12 i nuovi programmi interamente autoprodotti, 3 dei quali andranno in onda nel pomeriggio in una fascia oraria sulla quale ultimamente si investe poco.



Novità anche nei programmi serali con un ritorno di Piero Chiambretti che condurrà un programma completamente innovativo. "Non posso anticipare assolutamente nulla - ha detto il direttore -, lo sappiamo io e lui, neppure con l'azienda ne ho ancora parlato".