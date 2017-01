Belen, la buonanotte sexy al "Chiambretti Supermarket"

11:33 - "Chiambretti Supermarket", il nuovo show di Piero Chiambretti, ha chiuso in bellezza la prima puntata realizzando il sogno di molti italiani: farsi dare la buonanotte da Belen. Sdraiata sul lettone in versione sexy intellettuale, la Rodriguez ha infatti letto il finale del romanzo "Delitto e Castigo" di Dostoevskij. Subito dopo, però, è tornata la seduttrice di sempre e si è scatenata in lingerie tra le lenzuola.

Da sempre Chiambretti ama mescolare sacro e profano in televisione, così ha fatto leggere il romanzo del letterato russo alla bella argentina. Un connubio insolito e originale, anche se Belen il meglio lo ha dato dopo, divertendosi a saltare sul letto come una bambina.



Sugli scaffali del "Chiambretti Supermarket" si vendono anche gli humani, gente dalla doppia vita e dal doppio lavoro che ha un sogno nel carrello da realizzare. Nel supermarket, 900 mq allo studio 11 di Cologno Monzese, si trova di tutto: l’arte in tutte le sue forme, quadri, libri, musica e spettacolo in generale. Direttore del Supermercato, Cristiano Malgioglio. "Chiambretti Supermarket" va in onda sette giorni su sette su Italia Uno alle ore 23.50 circa.



Ottimo risultato per il primo appuntamento, andato in onda martedì 13 maggio, con 489.000 telespettatori e il 7.37% di share (8.79% di share commerciale). L’hashtag #ChiambrettiSupermarket è rimasto nei trending topic di Twitter per tutta la durata del programma fino a questa mattina.