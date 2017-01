Belen a "Verissimo": "Libro di Fabrizio Corona è un'operazione commerciale"

12:27 - "Ho lasciato Fabrizio perché mi stava stretto, ma soprattutto perché è arrivato un uomo che mi ha stravolto la vita". Così Belen Rodriguez, ospite di Verissimo, commenta le pagine che Corona le ha dedicato nel suo libro "Mea culpa". "Anche se è stato un periodo difficile sono stata tosta e ho camminato dritta per la mia strada". Ottimi ascolti registrati sabato con 2.557.000 telespettatori e share del 17.70%.

A Silvia Toffanin che le chiede se le abbia dato fastidio quello che ha scritto Corona, la showgirl argentina risponde: "Il libro è un'operazione commerciale. Ognuno fa quello che vuole con il proprio passato. Si possono scrivere libri o si possono affrontare le cose con eleganza, decidendo di spedire alla persona interessata una lettera a casa".



In studio nel salotto pomeridiano di Canale 5 anche gli attori più amati della fiction: Roberto Farnesi e Gabriel Garko. Paolo Sorrentino sarà invece in collegamento telefonico, per commentare la sua fresca candidatura agli Oscar con il film "La grande bellezza".Si aprlerà anche di Papa Francesco, che tra poco festeggerà il suo primo anno di pontificato.