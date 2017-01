Beautiful, riecco il primo Thorne

09:55 - E' il primo Thorne Forrester della soap opera "Beautiful", ma non è mai stato dimenticato. Clayton Norcross è in Italia, testimonial di una campagna sulla sana alimentazione, e si confessa a Vero Tv: "In Italia mi riconoscono e mi fanno ancora i complimenti".

"Ho deciso di abbandonare la soap (ha recitato dal 1987 al 1989, ndr) - racconta l'attore quasi sessantenne - per non fossilizzarmi su un personaggio. Lavorare a Beautiful mi ha cambiato la vita, ma a un certo punto ho dovuto cambiare strada".



Non senza pentimenti: "E' normale avere dei ripensamenti nella vita, noi attori di soap siamo abituati a fare parte di una sorta di famiglia, quando poi si disgrega ti senti perso e triste". Con gli ex colleghi è rimasti in contatto con Brooke: "Anche se lei è sempre impegnata ed è difficile vedersi. Con Ron Moss invece ho perso tutti i contatti". Ma guarda ancora la soap? "No, lo ammetto, l'ho lasciata indietro come si fa con i liceo...".