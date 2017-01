Barbara d'Urso: "Monica Vitti, la mia attrice del cuore"

14:30 - Domani, venerdì 23 maggio, in seconda serata, nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema". Barbara d'Urso racconta il suo rapporto con il cinema e confessa: "Ho fatto una decina di film, e la mia attrice del cuore è Monica Vitti".

"Ma la scena indimenticabile – continua Barbara – è quel momento de 'La casa degli spiriti' in cui Meryl Streep dice addio all’uomo che l’ha appena schiaffeggiata. Impossibile non commuoversi ogni volta che la vedo”.



“Il cinema è nel mio cuore. - spiega la conduttrice - Sono stata alla Mostra del Cinema di Venezia, tra gli interpreti del film 'Erba selvatica' quando avevo appena 19 anni e poi, di nuovo, con 'Non chiamarmi Omar' di Sergio Staino. Quel tappeto rosso, un’emozione indimenticabile!".