Bake Off Italia, Madalina è la vincitrice

Sei arrivata in finale con Emanuele (terzo classificato) e Lucia (seconda). Ti aspettavi di vincere?

Ho combattuto sin dalla prima puntata per arrivare in finale. Poi non so cosa sia successo. Ho provato terrore quando dovevamo cucinare la torta per eccellenza del giudice Ernst Knam. Li ho pensato 'Ok, ho perso!'.



Poi come ti sei sbloccata?

Quando è arrivata mia figlia Giulia di 4 anni, che non vedevo da 25 giorni. Li mi sono resa conto che non mi ero lasciata andare, né divertita per il gusto di cucinare. Ho cambiato atteggiamento e con la mia torta finale sono riuscita a liberarmi.



Sembravi molto dispiaciuta ed eri commossa quando Emanuele è stato eliminato, come mai?

Ho legato molto con lui ma anche con Andrea, un ragazzo d'oro e leale, e Elena che è uscita quasi subito. Emanuele ci teneva tantissimo a vincere e abbiamo anche avuto una vita simile anche se proveniamo da contesti diversi.



Quando dalla Romania sei giunta in Italia, cosa ti ha colpito del nostro Paese?

Avevo dieci anni quando sono arrivata a Marsciano, in provincia di Perugia. Parlavo poco l'italiano ed è stata molto dura all'inizio. Poi sono diventata la più brava della classe e mi sono trovata benissimo. Dell'Italia mia ha colpito l'amore e l'arte per il cibo. Ho imparato molto da voi.



Quando è nata la tua passione per la cucina?

Da ragazzina, tanto che quando mi vedevo con gli amici con loro parlavo di cibo ma poi cambiavano argomento, non interessati. Così mi sono un po' emarginata ma ho sempre coltivato l'amore per il cibo fino a quando ho frequentato due anni e mezzo fa un corso per pasticcieri. E in quel momento ho capito cosa volevo fare nella vita.



Assomigli a Uma Thurman e un po' anche a Carolina Crescentini, mai pensato di fare l'attrice?

Ti dirò la verità: mi vedo carina ma non ho mai avuto una gran fiducia verso me stessa. Con i dolci e la cucina ho imparato ad essere più sicura. Mi piacerebbe tornare in tv a cucinare, mi sono trovata molto bene. Chissà un giorno...