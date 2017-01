Bafta 2014, trionfa il thriller "Broadchurch"

13:12 - E' stata la serie Broadchurch a trionfare nella notte dei Bafta 2014, gli Oscar della tv britannici. Il thriller si è aggiudicato il titolo di miglior dramma, miglior attrice protagonista (Olivia Colman) e miglior attore non protagonista (David Bradley). A strappare il premio di miglior sit-com Him & Her The Wedding, mentre Breaking Bad si è aggiudicato per l'ultima volta (la serie ha chiuso i battenti) la statuetta di miglior prodotto internazionale.

Sean Harris (Southcliffe) si è portato a casa il titolo di miglior attore protagonista in una serie drammatica, mentre sul versante femminile la statuetta è andata ad Olivia Colman (Broadchurch). Nella categorie minori di miglior attore/attrice non protagonista incoronati invece David Bradley (Broadchurch) e Sarah Lancashire (Last Tango in Halifax).



Nella sezione comedy The IT Crowd ha strappato la doppietta grazie a Katherine Parkinson (migliore performance femminile) e Richard Ayoade (migliore performance maschile), ma il titolo di migliore sitcom se l'è aggiudicata Him & Her The Wedding. Ha brillato per l'ultimo anno (la serie è infatti finita lo scorso anno) la stella di Breaking Bad, eletta miglior serie internazionale.