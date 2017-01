Ashton Kutcher ingrassato e sciatto

12:47 - L'attore Ashton Kutcher, sul piccolo schermo con la serie "Due uomini e mezzo" della Cbs, in giro per Los Angeles si mostra appesantito. Sarà forse la serenità di coppia raggiunta con l'attrice Mila Kunis a fargli guadagnare le cosiddette "maniglie dell'amore", fatto sta che Ashton non ha più il fisico di un tempo. Camicia da boscaiolo, jeans slargati e sandali francescani ai piedi di certo non aiutano.

La barba di qualche giorno poi non si addice di certo a una star di Hollywood. Intanto, mentre lui si trascina per le strade con vestiti che sembrano pescati a caso dall'armadio, la sua ex moglie Demi Moore, regina delle cougar, ha accalappiato un altro toy boy, il 27enne Sean.