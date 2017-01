Ashton Kutcher è il più ricco della tv

15:36 - Ashton Kutcher, protagonista della longeva sit-com "Due uomini e mezzo" (la 10° stagione inedita in onda su Joi dal 9 settembre), si è confermato per il terzo anno consecutivo l'attore più pagato del piccolo schermo americano. L'ex di Demi Moore svetta nella classifica di "Forbes" con 26 milioni di dollari percepiti tra giugno 2013 e giugno 2014, lasciando il collega di set Jon Cryer al secondo posto a quota 19 milioni.

Terzo posto invece per Neil Patrick Harris di “How I Met Your Mother” (l'ottava stagione in replica su Joi ogni giovedì in prima serata, in attesa della 9° inedita su Italia 1), con 18 milioni.



L'anno prossimo però i protagonisti del podio potrebbero cambiare. La star di “The Big Bang Theory” (Joi) Jim Parson, attualmente al settimo posto, è infatti riuscito a strappare un contratto-record da un milione di dollari a episodio che potrebbe farlo schizzare tra i primi posti della classifica.