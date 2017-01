Ashley Benson: "Odio i nudi gratuiti sul set"

09:00 - In "Pretty Little Lies" interpreta la dolce Hanna, ma nella vita reale Ashley Benson è molto diversa dalla biondina tutta vestitini e tacchi a spillo. L'attrice ha infatti la testa sulle spalle e sul set non vuole mostrarsi come mamma l'ha fatta sul set. "Non ho mai voluto girare scene di nudo gratuite - ha confessato a "Cosmopolitan" - Per me le ragazze sono molto più sexy in lingerie o con una t-shirt, lasciando il resto all'immaginazione".

Insieme a Selena Gomez e Vanessa Hudgens è stata protagonista della pellicola-scandalo "Spring Breakers",dove interpretava una ragazza tutta sesso e droga. L'attrice, però, sa bene che nella vita gli eccessi si pagano a caro prezzo. "Nella mia famiglia c'erano droga e alcol, da entrambe le parti - ha confessato- Ho visto le loro vite rovinate, non voglio iniziare e non so neanche tentata dalla droga. Se entra nella tua famiglia, allora riesci a vedere quanto è poco affascinante".