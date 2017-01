9 gennaio 2014 Arrow ritorna in prima serata su Italia 1 con nuovi episodi e tanti colpi di scena Da venerdì 10 gennaio alle 21.10 torna il Vigilante di Starling City.

09:47 - Venerdì 10 gennaio su Italia 1, alle 21:10, parte la seconda stagione di "Arrow". Oliver Queen (Stephen Amell), alias "Freccia Verde", torna a vestire i panni del vigilante di Starling City: di giorno un dirigente dell'azienda di famiglia, la Queen Consolidated, di notte arciere incappucciato in lotta contro il crimine organizzato. Al suo fianco rivedremo l'inseparabile ex-soldato John Diggle (David Ramsey) e l'esperta di informatica Felicity Smoak (Emily Bett Rickards), sempre pronti ad aiutare il giovane eroe nella sua missione.

Ritroveremo anche la bellissima Laurel Lance (Katie Cassidy), ex fidanzata di Oliver e avvocato in carriera, nonchè figlia del detective Quentin Lance (Paul Blackthorne), che per il bene della città e di sua figlia in particolare ha ormai messo da parte le diffidenze verso Freccia Verde. Infine nella seconda stagione da personaggi secondari verranno messi più in risalto le figure di Thea Queen (Willa Hollandas), sorella di Oliver, e di Roy Harper (Colton Haynes), ormai sempre più vicino al ruolo di Freccia Rossa, storico aiutante del nostro eroe, e fidanzato della stessa Thea. Non mancheranno anche i caratteristici flashback che raccontano in parallelo i cinque anni passati da Oliver su un'isola deserta, prima di ritornare a Starling City come il vigilante, assieme a Slade Wilson (Manu Bennett), membro dei servizi segreti australiani.



Marc Guggenheim, produttore esecutivo di Arrow, ha introdotto la seconda stagione così: "I primi quattro episodi saranno sconvolgenti e faranno da antipasto al grande tema della stagione: qual è la linea che separa il protagonista dall'essere un vigilante da quella per diventare un eroe? In questo senso, la seconda stagione non è una continuazione di quella d'esordio. E' un vero e proprio sequel!". Ha poi continuato facendo presente che, appunto, non vi saranno grandi cambiamenti nelle linee guida rispetto alla stagione precedente: "Uniche concessioni saranno il rifugio-nascondiglio del protagonista Oliver Queen, ancor più dark e ricco di trovate estetiche, nonché i gadget avveniristici, ben più moderni di quelli della passata stagione".

La prima stagione

Dopo il violento naufragio del suo yacht, Oliver Queen, classico ragazzo figlio di milionari, affascinante e pieno di se', viene dato per morto per 5 anni prima di scoprire che era riuscito a sopravvivere su una remota isola del Pacifico.

Tornato a casa, a Starling City, è accolto dalla madre Moira (Susanna Thompson), dalla sorella Thea e dalla sua ex Laurel. Ma l'Oliver che è tornato a casa non è lo stesso Oliver di 5 anni fa e, grazie all'aiuto del suo fidato bodyguard Diggle, le abilità di hacker della simpatica Felicity, dell'assistenza di Laurel e di quella, più occasionale e riluttante, del Detective Lance, inizia una guerra personale al crimine, vestendo le spoglie di Freccia Verde, chiamato da tutti Il Vigilante. Il suo obbiettivo? Uccidere tutte le persone riportate su una lista datagli da suo padre in punto di morte, responsabili di aver tradito la propria città, in un modo o nell'altro, per interessi personali.

Ma, come in tutte le guerre e nonostante le abilità di Oliver e dei suoi compagni, molti sono stati i caduti: la stagione termina con Oliver incapace di prevenire la distruzione del quartiere povero della città, The Glades, e la morte del suo migliore amico Tommy Merlin. Come se non bastasse, si scopre che la madre di Oliver era coinvolta nella distruzione del quartiere insieme al principale responsabile, Malcom Merlin (John Barrowman), padre di Tommy.