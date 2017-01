Arisa, terza vita con rivincita

13:31 - Con la vittoria a Sanremo Arisa si prende una bella rivincita. Dopo quella prima volta a Sanremo in cui con "Sincerità" e gli occhiali da secchiona si impose al grande pubblico, è stato il turno della svolta sexy fino alla giuria di "X Factor". Ma come succede spesso nello showbiz, dopo l'addio non senza polemiche al talent, la carriera della cantante sembrava a un bivio. Ma rieccola, di nuovo sul podio, da trionfatrice. E chissà se adesso non tornerà pure a fare la giurata...

Rosalba Pippa ne ha fatta di strada. Nel 2009 a Sanremo vinse nella categoria "Nuove Proposte", l'anno dopo fu il turno, tra i big, di "Malamorenò", una canzone che ha segnato la prima fase del cambiamento della cantante. Tanto che Victoria Cabello l'ha scelta come presenza fissa nella sua trasmissione "Victor Victoria". Arisa fa quindi il grande salto in tv come giudice della quinta e sesta edizione italiana del talent show "X Factor". Fino alla famosa lite con Simona Ventura e la mancata riconferma. In mezzo un altro Festival di Sanremo, quello del 2012, in cui la cantante da "brutto anatroccolo" si trasformò in cigno e si classificò seconda. Poi il silenzio. Niente tv, niente palchi importanti. Un libro e qualche parte addirittura come attrice. Adesso Arisa rivive la sua terza vita. Da vincente.