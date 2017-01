Arisa battagliera: "Volevo vincere il Festival di Sanremo e l'ho vinto"

16:47 - In una nostra intervista prima del Festival di Sanremo Arisa aveva dichiarato: "Tranquilli, non vincerò io e punto su Noemi". Scaramantica o no la cantante ce l'ha fatta battendo Raphael Gualazzi e Renzo Rubino. "Controvento" è stata incoronata la canzone vincitrice della 64esima edizione della kermesse. "Volevo vincere e ho vinto, questa è una gara e sei si corre lo si fa per tagliare il nastro. Il mio brano? Il più pop", ha detto a Tgcom24.

E' vero che preferivi il brano scartato?

Ero partita con la volontà che fosse salvata dal televoto e la Sala Stampa 'Lentamente (il primo che passa)' e tutto sommato sono contenta lo stesso perché ho visto che il brano è molto gettonato sui social. Poi questa canzone la porterò con me sia nel disco che in tour.



Perché ha convinto di più “Controvento”?

'Controvento' evidentemente è piaciuta di più perché pop, io sono anche un'artista pop ed evidentemente la gente vuol vedere e ascoltare questo. Dunque la mia canzone era più pop di quella di Raphael Gualazzi e Renzo Rubino, anche se il fatto che loro siano sul podio vuol dire che un'evoluzione nel panorama musicale c'è stata.



Ti aspettavi di vincere?

Io volevo vincere. Se siamo qui e facciamo questa maratona, corriamo e si corre per vincere e tagliare il nastro. Se no che ci andiamo a fare a Sanremo?



C'è qualcosa che ti ha dato fastidio in questi giorni?

Eliminerei i pronostici della vigilia del Festival. Secondo me condizionano un po' questa fiera della musica, quando invece semplicemente gli artisti dovrebbero portare qui i loro progetti per presentarli all'Italia intera.