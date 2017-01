Anwan Glover, l'attore di "The Wire" accoltellato in un locale di Washington D.C.

12:56 - Anwan Glover, l'attore celebre per la serie tv "The Wire", è stato accoltellato in un locale di Washington D.C. A quanto riportano le autorità uno sconosciuto lo ha aggredito e, mentre si girava, una seconda persona lo ha colpito dietro la testa facendolo cadere sul pavimento. Glover ha detto di essere stato preso a calci, finché qualcuno non ha gridato 'Ha un coltello' e a quel punto ha sentito un dolore al fianco.

L'attore, recentemente apparso nel film "12 anni schiavo", ha partecipato a diverse manifestazioni contro la violenza e ha condiviso pubblicamente gli episodi dolorosi che hanno segnato la sua vita. Durante la giovinezza è stato infatti testimone di ben tredici sparatorie e nel 2007 suo fratello è morto durante uno scontro a fuoco. Anche suo figlio è rimasto ferito nel 2011, quando hanno iniziato a sparare durante una festa.