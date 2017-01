Anna Falchi: "Ho sofferto botte e violenza psicologica"

10:39 - Adesso è una donna appagata e una mamma soddisfatta, ma Anna Falchi nasconde un passato oscuro fatto di botte e violenza. La showgirl ha parlato al settimanale "Oggi" delle due aggressioni subite all'età di 13 e 18 anni e delle sofferenze di un rapporto tormentato. "Ho sofferto botte e violenza psicologica - ha confessato - Mi sono ribellata e ho rinunciato, nonostante fosse un grandissimo amore".

Oggi è felice al fianco del suo nuovo compagno, l'autore televisivo Andrea Ruggieri, ma dice di non avere alcuna intenzione di risposarsi e di essersi pentita delle nozze con l'imprenditore stefano Ricucci: "Neanche per sogno! Il matrimonio è stato il mio grande errore, io sono per le case separate".