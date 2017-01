Angelina Jolie commossa a "Supercinema"

15:13 - Le lacrime di Angelina Jolie - nelle sale italiane a maggio con "Maleficent" - per le vittime degli stupri etnici di Srebrenica sono al centro del nuovo appuntamento con "Supercinema". Il rotocalco d'informazione cinematografica di News Mediaset dal 4 aprile ha una nuova collocazione di palinsesto: il venerdì, in seconda serata, in contemporanea con le uscite dei film del weekend.

A vent’anni dalla scomparsa di Massimo Troisi, “Supercinema” ricorda il grande attore e regista napoletano. Il Bari Film Festival lo celebra con immagini dimenticate e una notizia inedita: Troisi stava per girare un film con Gian Maria Volontè diretto da Ettore Scola, ma la morte, sopraggiunta nel giugno del 1994, glielo impedì.