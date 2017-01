Angela Lansbury nominata dama dalla regina Elisabetta

10:23 - Per tutti è "La signora in giallo" ma da adesso bisognerà rivolgersi a lei con il titolo di "dama". L'attrice Angela Lansbury, resa celebre dal suo alter-ego televisivo Jessica Fletcher, è stata infatti insignita dalla regina Elisabetta durante una cerimonia al castello di Windsor. La sovrana ha voluto così premiare la lunga carriera dell'artista 88enne, nata in Inghilterra ma naturalizzata americana.

"Sono molto orgogliosa di questa onorificenza - ha detto Lansbury - Incontrare la sovrana in questa circostanza è stato straordinario". Nella sua lunga carriera cinematografica, televisiva e teatrale si è cimentata in tutti i generi: dal musical western "Le ragazze di Harvey" (1946), al fianco di Judy Garland, al drammatico "La lunga estate calda" (1958) con Paul Newman e Orson Welles; passando per il classico Disney "Pomi d'ottone e manici di scopa" (1971).



La grande fama mondiale è arrivata però nel 1984 con la serie tv "La Signora in giallo" in cui interpretava Jessica Fletcher, una scrittrice di gialli con un talento naturale nello scovare gli assassini.