Angela Favolosa Cubista rivede il nipote dopo dodici anni

10:47 - Angela Favolosa Cubista ha 70 anni e balla l'house, la discoteca è la sua passione. Ha conosciuto la popolarità quattro anni fa grazie a "Italia's Got Talent" poi è stata ospite a "Uomini e donne". Angela ha alle spalle un difficile passato di violenze e maltrattamenti. Poi la rinascita. A "Domenica Live" Barbara d'Urso le ha fatto una sorpresa: in studio c'era il nipote Salvatore che non vedeva la nonna da 12 anni.