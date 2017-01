Anastacia e altre star, "Amici" diventa internazionale

10:20 - Si annuncia una edizione internazionale di "Amici". Dal 29 marzo in prima serata su Canale 5 parte il talent show di Maria De Filippi e la prima ospite annunciata è Anastacia (con Checco Zalone). Ma già si fanno i nomi di star come Ricky Martin, Pharrell Williams e Kylie Minogue. Confermato Miguel Bosé mentre per l'altro coach, nel tam tam delle indiscrezioni l'identikit potrebbe essere quello di Moreno, il rapper che ha trionfato l'anno scorso.

La regina dello "sprock", Anastacia, con il nuovo album "Resurrection", titolo emblematico del suo ritorno alla musica dopo la nuova battaglia contro il cancro al seno, e il recordman degli incassi cinematografici, Checco Zalone, che con "Sole a catinelle" ha ampiamente sfondato il tetto dei 50 milioni al box office sono due dei superospiti attesi al debutto serale di Amici 13. La scuola di canto e danza ha già visto selezionare i suoi sedici finalisti, divisi nelle due squadre blu e bianca: per i primi il coach sarà Bosé che si prepara a esportare "Amici" in Spagna, in una sorta di gemellaggio che ricreerà ruoli e atmosfere del programma della de Filippi - mentre i bianchi non hanno ancora un "allenatore" ufficiale. Anche se Moreno è il favorito.



Confermati in giuria Luca Argentero, Gabry Ponte e Sabrina Ferilli. Attesi in studio anche tanti big di casa nostra, da Renato Zero ai Modà. Ma il talent quest'anno avrà un respiro ancora più internazionale, con star della musica e della danza che duetteranno con i ragazzi: tra gli altri si fanno i nomi anche dell'astro nascente della musica cantautorale britannica Birdy, Ben Harper e Mary J Blige. Sul fronte della danza, l'étoile dell'Opera di Parigi Elenora Abbagnato, Olivier Mathieu, Anna Arojo, Lionel Hu, Tamara Fernando. Senza dimenticare le star di Hollywood, dopo Harrison Ford, Al Pacino e Michael Douglas, a chi toccherà?