Amici, Pasquale di Nuzzo: "Ballo con Madonna e debutto al cinema"

08:33 - E' stato uno dei ballerini più amati della scorsa edizione di "Amici". Pasquale di Nuzzo a Tgcom24 svela tutti i suoi progetti: "Andrò a Toronto per ballare in una masterclass con Madonna. Poi quando tornerò in Italia continuerò a studiare e lavorare per il cinema". Nel futuro di Pasquale c'è un film ancora top secret. Lui non si sbilancia ma dice: "Ci sarà un cambiamento estetico". L'amicizia con Greta è finita? "Ora abbiamo chiarito tutto".

Dunque ballerai con Madonna?

E' un sogno che si avvera. Sono un cliente, ma ho anche tenuto qualche lezione, della sua palestra Hard Candy a Roma. Hanno organizzato un contest con 60 partecipanti. Il vincitore avrebbe vinto una masterclass di 4 giorni a Toronto con Madonna nella sede della sua nuova palestra. Ho vinto io.



Quando partirai?

Sabato e torno poi giovedì in Italia, dove mi aspettano altre sfide.



Quali?

Da ottobre studio intensamente recitazione e dizione, dalle otto del mattino alle otto di sera. Farò parte di un film...



Puoi anticiparci qualcosa?

Sarà per il cinema e mi vedrete in versione inedita anche perché ci saranno dei cambiamenti estetici.



Come mai hai deciso di diventare attore?

Dopo Amici ho attuato una profonda riflessione su ciò che avrei voluto realmente fare nella vita. Sino ad allora avevo vissuto in una realtà bella, ero molto coccolato. Poi bisognava tirar su le maniche. Ho cercato un agente e poi mi sono messo a studiare.



Abbandonerai il ballo?

Mai. Vorrei essere il più completo possibile.



Greta in una nostra intervista sulla fine della vostra amicizia ci ha detto: "Chiedete a lui il perché"...

E io rispondo che non è successo nulla di grave, solo semplici discussioni tra amici. Ci siamo sentiti al telefono, visti la settimana scorsa e posso dire che è tutto chiarito tra di noi.