Amici, Luca Argentero giudice del serale

09:32 - Maria De Filippi, durante la scorsa puntata di "Amici", ha svelato dopo Gabry Ponte il secondo dei tre giudici del serale. E' stato riconfermato Luca Argentero. Non resta che il terzo nome ma c'è da scommettere che ci sarà ancora Sabrina Ferilli. Giuliano Peparini è il direttore artistico. In ogni caso in serbo, a quanto pare, ci saranno sorprese: "Non vorrei ripetere quello che ho fatto lo scorso anno", ha detto la De Filippi a "TvTalk".

Il cantante Nick si è sottoposto ancora alle verifiche per la corsa al serale, sotto l'occhio vigile di Rudy Zerbi. Il rapporto tra i due ormai dall'inizio della scuola è legato a continui rimbalzi musicali. Ma alla fine, com'era prevedibile, la fatidica maglietta verde arriva. Nick è tra i finalisti ma anche la collega Giada e il ballerino Giacomo.



Infine sono stati svelati i ballerini di danza moderna e classica che balleranno con i finalisti: Iana Salenko, Guillaume Bordier, Mehdi Baki, Lionel Hu, Ashley Bouder, Yann Arnaud, Tamara Fernando, Tiwany, Anna Arroyo, Olivier Mathieu e l'etoile Eleonora Abbagnato. Quest'ultima è una vecchia conoscenza del serale dal momento che sostituì Miguel Bosé.



La puntata di sabato 8 marzo ha messo a segno un ascolto medio di 3.661.000 spettatori e 23.30% di share. Sul target 15-34 anni “Amici” vola al 31% di share.