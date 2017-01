Amici, la crew Knef dentro e Nick si salva dopo una sfida

16:43 - Alla scuola di "Amici" non si può mai star tranquilli. E' il caso del cantante Nick che prima viene sottoposto a verifica da Rudy Zerbi e poi viene messo in sfida esterna. E' Rosario il cantante che proverà a prendere il banco di Nick ma non ce la farà. New entry invece tra le file della danza con la crew Knef che ha vinto la sfida contro gli Outrule. Valerio Scanu è stato l'ospite musicale speciale di sabato scorso.

Nuovo record per la puntata di sabato primo febbraio, condotta da Maria De Filippi, che ha superato i 3.600.000 telespettatori (3.633.000), pari al 19.50% di share.