Amici, la band Carboidrati subito al serale

09:04 - Colpo di scena ad "Amici". La band Carboidrati, nella scuola da 20 giorni dopo aver vinto una sfida, è stata promossa subito al serale dai professori della scuola. La ballerina Greta lascia il banco dopo la sfida contro Oscar, giudicata dall'ex direttrice della Scuola di Ballo della Scala Anna Maria Prina. L'ospite musicale è stata Greta Manuzi che ha presentato il singolo "Due come tutti" e il cd "Ad Ogni Costo", al quinto posto in classifica.

Sempre la signora Anna Maria Prina ha giudicato un'altra sfida immediata di ballo: Francesca ha perso il banco a favore di Lorenzo che ha convinto di più al termine delle esibizioni.



Maria De Filippi ha poi chiamato sul palco Pasquale della band Carboidrati, da due settimane nella scuola. La band ha offerto una personale rivisitazione di alcuni brani storici della canzone italiana, anche se alcuni arrangiamenti si assomigliavano tra loro. In sequenza hanno cantato di "Bandiera Bianca", "Piazza Grande" di Lucio Dalla, "Berta Filava" di Rino Gaetano, "Il pescatore" di Fabrizio De André e l'inedito "Questi uomini". La Commissione dei professori ha deciso eliminare dalla scuola, e dunque dalla corsa per il serale, il cantante Giacomo.



Record in share per la puntata di sabato pomeriggio che ottiene una share media del 20.07% pari a 3.389.000 telespettatori.