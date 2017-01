Amici, Alessandra Amoroso direttore artistico il prossimo anno

16:31 - Colpo di scena durante la puntata di sabato 15 febbraio ad "Amici", la 13esima edizione in onda su Canale 5. Alessandra Amoroso, ospite in puntata, è stata nominata in diretta da Maria De Filippi direttore artistico per l'anno prossimo, la 14esima edizione del talent. Alessandra si è esibita in studio sulle note del nuovo singolo "Non devi perdermi", tratto dall'album "Amore Puro".

Mentre si stava congedando da Maria De Filippi, la cantante è stata colta di sorpresa dalla conduttrice e ideatrice della scuola più famosa d'Italia. "Alessandra Amoroso sarà il direttore artistico il prossimo anno", ha annunciato la De Filippi. Dunque c'è già un posto assicurato per Alessandra nella 14esima edizione del serale del talent.



Resta ancora avvolto nel mistero il nome del direttore artistico che quest'anno andrà a scontrarsi, salvo sorprese o cambiamenti last minute, con il riconfermato Miguel Bosé.



Intanto dentro la scuola gli esami proseguono. Francesco, ballerino di latino-americano, in settimana è stato al centro di uno scontro con l'insegnante di ballo sui suoi metodi di apprendimento. Alessandra Celentano lo ha rimproverato: "Educazione e rispetto sono fondamentali in una carriera". Dopo una valutazione complessiva dei professori, il ballerino continua la sua corsa al serale. Stessa sorte anche all'altro allievo e collega di Francesco, Vincenzo.



Lunghissimo esame per la band Dear Jack che dopo una riunione dei professori hanno visto accendersi la luce del semaforo giallo e così continuano la corsa al serale. Infine il ballerino di danza Classica Oscar, invece, ha ottenuto il lasciapassare per la fase serale.